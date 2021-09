Britney Spears stemt in met einde ondertoezichtstelling

Britney Spears heeft woensdag in een officiële verklaring aan de rechtbank laten weten dat ze het eens is met de petitie van haar vader Jamie. Pa Spears liet op 7 september weten dat hij de curatele waar zijn dochter al dertien jaar onder staat wil beëindigen.

De zangeres verzoekt de rechter wel haar vader per direct uit zijn functie als toezichthouder te zetten. Het zal nog even duren voordat al het papierwerk rond het stopzetten van de curatele rond is, en Britney wil niet dat Jamie zich nog kan bemoeien met de huwelijkse voorwaarden die ze opstelt voor haar verloofde Sam Asghari.

Volgens Deadline stelt de advocaat van Britney in de rechtbankpapieren: ,,Onder deze omstandigheden telt elke dag, want elke dag waarop meneer Spears vasthoudt aan zijn rol, is een dag vol angst en schade voor zijn dochter. Dat kan voorkomen worden met een prompt ontslag.”

,,In de documenten laat de advocaat weten dat hij ervan uitgaat dat de curatele voor het einde van het jaar is opgeheven. Een van de hangijzers daarbij is de vraag of de 39-jarige zangeres psychisch geëvalueerd moet worden. De volgende zitting in de zaak staat gepland op 29 september.