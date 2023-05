Brits koningshuis publiceert nieuwe foto’s van Charles, Camilla en troonopvolgers

De eerste foto is gemaakt in de Throne Room op Buckingham Palace. Charles heeft daarbij de staatskroon op, de kroningsmantel om en houdt alle regalia vast. Hij zit op een van de tronen die werden gemaakt voor de kroning van koning Edward.

Ook de tweede foto is gemaakt in de Throne Room, waar het koningspaar samen met acht pages en metgezellen poseert. Een van de pages is prins George, die ook tijdens de kroning van Charles een rol speelde en meeliep in de processie. Charles draagt wederom de staatskroon en de kroningsmantel, Camilla draagt de kroon van Queen Mary en haar kroningsmantel.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.