Brits record voor Taylor Swift: twee albums op 1 binnen één jaar

Taylor is de eerste artiest in vier jaar tijd die de albumlijst twee keer in hetzelfde jaar aanvoert, eerder dit jaar deed ze dat al met Folklore. David Bowie had dezelfde eer in 2016 voor het laatst met het vlak voor zijn dood verschenen Blackstar en later dat jaar met Best of Bowie.



Evermore levert Taylor daarnaast haar zesde nummer 1-album op. Slechts drie van haar vrouwelijke collega's scoorden zes keer of vaker een eerste plek in de Britse albumlijst: Madonna (12), Kylie Minogue (8) en Barbra Streisand (6).



Taylor behaalde die score in acht jaar tijd, ook een record voor vrouwelijke artiesten. Madonna deed er elf jaar over om zes keer op de eerste plaats te belanden.



Taylors nieuwe album kreeg van onze recensent vier sterren, een ster minder dan voorganger Folklore. De kwaliteit van de nummers was weer ‘adembenemend hoog’, maar de plaat klinkt minder als één geheel.