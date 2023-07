Britse band The 1975 wordt in Maleisië van podium gehaald als zanger mannelijke bassist zoent

‘We gaan niet toestaan dat sommige partijen de Maleisische wet overtreden of uitdagen’, aldus een verklaring van de regering. De Britse formatie trad op tijdens het driedaagse Good Vibes Festival. The 1975 mag ook nooit meer optreden in Maleisië. Dit besluit is genomen door een commissie die buitenlandse acts die optreden in Maleisië moet beoordelen.

,,Ik heb me vergist”, zei de zanger. ,,Toen we dit concert toezegden, had ik me er niet in verdiept. Maar wat is het fucking punt van The 1975 uitnodigen in een land waar mensen ons gaan vertellen met wie we wel of geen seks kunnen hebben.” Vlak daarna werd de zanger van het podium geroepen en moest de band stoppen met optreden.