Britse koning Charles oefent voor de kroning, met hulp van zijn kleinkinderen

De ‘echte’ repetitie volgt op oefeningen in Buckingham Palace, waar een levensgroot model van de Westminster Abbey - waar de kroning plaatsvindt - is nagebouwd. Dat nabouwen op zich was al een hele onderneming: in de grootste zaal van het paleis, waar zo’n 63 (!) Londense dubbeldekbussen in passen, werd een exacte replica gemaakt van het ‘theater’ dat voor de kroning in de Abbey komt. Het is niet duidelijk of Charles woensdag ook repeteert met de loodzware kroningsmantel. Zijn assistenten vreesden eerder dat hij mogelijk zou struikelen door het gewicht van het gewaad.