Britse koningshuisfans vinden Elizabeth 'terneergeslagen'

Kleinzoon Peter Phillips, de oudste zoon van prinses Anne, was ook in de kerk, maar hij arriveerde te voet. Op de vraag van omstanders hoe het met zijn oma ging, antwoordde hij met een kort 'all right'. Volgens koningshuisfans oogde de koningin terneergeslagen, zo meldde de krant Metro op haar website.



Dat werd toegeschreven aan zorgen over prins Harry en Meghan, die vorige week met de mededeling kwamen hun eigen gang te willen gaan, los van de koninklijke familie. Over die wens is maandag beraad in Sandringham, waar de koningin, prins Charles en zijn zoons William en Harry samenkomen voor nader beraad. Volgens Britse media praat Meghan via een videoverbinding mee vanuit Canada.