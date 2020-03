Britse prins Charles besmet met coronavirus

De 71-jarige troonopvolger heeft last van ‘milde symptomen, maar verkeert verder in goede gezondheid’, aldus een verklaring. ,,Hij is de afgelopen dagen vanuit huis aan het werk gegaan, zoals gewoonlijk.”

Zijn vrouw Camilla, de hertogin van Cornwall, is ook getest maar heeft het virus niet. Het koninklijke koppel is in thuisisolatie in Balmoral Castle in Schotland. De testen werden uitgevoerd door de Britse gezondheidsdienst NHS. ,,Het is niet duidelijk door wie hij is besmet”, staat verder in de verklaring. ,,Hij heeft in de afgelopen weken veel ontmoetingen gehad in het kader van zijn publieke rol.”

Of hij nog in contact kwam met zijn moeder, Queen Elizabeth (93), is niet duidelijk. Persbureau Reuters meldt op gezag van bronnen binnen het koningshuis dat hun laatste ontmoeting op 9 maart plaatsvond.

Thuisisolatie

Drie dagen geleden meldde ITV dat prins Charles zichzelf in isolatie heeft geplaatst, omdat hij in dezelfde ruimte was geweest als prins Albert van Monaco. Die werd vorige week positief getest op het virus. Beide prinsen waren eerder deze maand op een bijeenkomst van WaterAid in Londen. De Monegaskische vorst liet afgelopen weekeinde weten dat er ondanks de besmetting geen reden tot bezorgdheid was. ,,Beetje koorts, beetje hoesten. Vitale tekenen zijn goed, dokters zijn tevreden”, zei Albert tegen People.

In het Verenigd Koninkrijk zijn sinds begin deze week strenge coronamaatregelen van kracht. Zo mogen de Britten alleen nog de deur uit als het echt niet anders kan. Dinsdag steeg het aantal sterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van het coronavirus met 87, wat het totaal op 422 doden bracht. Het aantal besmettingen nam ook toe: van 6650 op maandag naar 8077 op dinsdag.