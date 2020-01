Britse prins Harry en vrouw Meghan doen stap terug

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben besloten een deel van hun officiële taken voor het Britse koningshuis neer te leggen. Het tweetal plaatst op zijn Instagrampagina een verklaring over de beslissing die ze hebben genomen. ‘We zijn voornemens een stap terug te doen als senior-leden van het koningshuis en eraan te werken om financieel onafhankelijk te worden, terwijl we de koningin blijven steunen’, schrijven ze.



De twee zijn van plan hun tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika. Harry en Meghan willen dat hun in mei geboren zoon Archie wel de tradities van de koninklijke familie meekrijgt, maar dat het gezin daarnaast ook de ruimte heeft zich te focussen op een nieuwe liefdadigheidsinstelling. Harry en Meghan zeggen uit te kijken naar het moment waarop ze de details van hun ‘spannende volgende stap’ kunnen delen. ‘Aanvaard tot die tijd onze hartelijke dank voor uw voortdurende steun.’



De mededeling komt na berichten van de Daily Mail vanochtend waarin werd gesteld dat de twee naar Canada willen verhuizen. Ze brachten daar al de feestdagen door in een luxueuze villa aan de westkust, aldus de krant.



Afgelopen jaar gaf Meghan in een documentaire toe dat moederschap een ‘worsteling’ was, vanwege de hevige publiciteitsgolf van de Engelse tabloids. In oktober begon ze zelfs een gerechtelijke procedure tegen een krant die privébrieven van haar had gepubliceerd. Ook gaan er al geruime tijd verhalen over de slechte band die Harry met zijn broer William heeft. Daarover zei hij eerder dat ze zich op ‘verschillende paden’ bevonden.