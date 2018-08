Britse prinses Eugenie (29) krijgt sterrenbruiloft

Katja Schuurman kiest trouwjurk: 'Freek houdt wel van decolleté'

20:06 Nu Katja Schuurman (43) en haar verloofde Freek Noortwijk (29) een knoop hebben doorgehakt over hun trouwdatum, zijn de voorbereidingen van hun grote dag in volle gang. Eén van de belangrijkste dingen op het to do-lijstje kan Katja afvinken nu ze een 'zwierige' trouwjurk heeft geselecteerd.