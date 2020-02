Britse rapper door het lint bij awardshow, gooit champagne en microfoon in publiek

Beveiligers

Later op de avond liep het echter helemaal uit de hand. Toen een bezoeker in de zaal iets riep naar de rapper, sprong Slowthai het publiek in om de toeschouwer gewelddadig te confronteren. Tijdens de woordenwisseling gooide Slowthai onder meer zijn microfoon en glas champagne in de zaal.

Prijzen

De rapper, die het afgelopen jaar nog op Down the Rabbit Hole stond, won bij de awards nog een prijs voor zijn nummer Deal Wiv It, dat hij maakte met Mura Masa. In oktober vorig jaar stond de rapper voor het laatst in Nederland, in het Amsterdamse Paradiso.