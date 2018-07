Britse Royals klaar voor doop prinsje Louis

VIDEODe Britse koninklijke familie maakt zich op voor de doop van prins Louis, het derde kind van prins William en zijn vrouw Catherine. De kapel van St. James's Palace is vandaag het toneel van de plechtigheid, waar tradities in ere worden gehouden.

Louis, geboren op 23 april, voegt zich aan een lange lijst van Britse royals die zijn gedoopt in St. James's. Louis' grote broer prins George was in oktober 2013 de laatste. Voor prinses Charlotte werd in 2015 uitgeweken naar de St. Mary Magdalene Church op het koninklijke landgoed Sandringham.

Het doopvont was echter dezelfde. Al sinds jaar en dag gebruikt de koninklijke familie de zogeheten zilveren Lily Font. Het artefact is zo kostbaar dat het wordt bewaard bij de kroonjuwelen in de Tower of Londen. Bij de doop wordt water uit de Jordaan gebruikt, de rivier waarin Jezus Christus gedoopt zou zijn.

Pippa

Louis zal tijdens de ceremonie een replica dragen van de doopjurk die koningin Victoria in 1841 liet maken voor haar eerste kind. Het originele kledingstuk werd in 2004 vervangen door een nieuw exemplaar omdat het te fragiel was geworden. De oude jurk was door zestig koninklijke baby's gedragen.

Over de gastenlijst wordt nog druk gespeculeerd, net als over de mogelijke peetouders. Britse media verwachten in ieder geval koningin Elizabeth, prins Charles en zijn vrouw Camilla en prins Harry en zijn vrouw Meghan. Ook de vader en moeder van Catherine en haar zus Pippa zijn er bij.

De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, leidt de doopplechtigheid. Hij verzorgde ook de doop van Williams andere kinderen. In mei sloot hij bovendien het huwelijk tussen Harry en Meghan.

