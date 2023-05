Britse royalty-fans pakken uit met kostuums en hopen glimp van koningshuis op te vangen

podcast Joshua Nolet: ‘Mannen zouden wat vaker in de spiegel moeten kijken’

Mannen zouden best wat vaker in de spiegel mogen kijken om na te denken over hun eigen gedrag, vindt zanger Joshua Nolet van Chef’Special. Na de gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice en de NOS is er te makkelijk alleen naar de daders gewezen, zonder dat mannen zich afvroegen of zij zelf alles vroeger netjes hebben gedaan, vindt de zanger.