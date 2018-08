Britt Dekker neemt op NK dressuur slokje rosé tegen de stress

Britt Dekker doet over drie weken mee aan het Nederlands kampioenschap dressuur. Hoewel ze van plan was in augustus keihard te gaan trainen met haar paard Eve, is het daar nog nauwelijks van gekomen.

,,Eve heb ik even vakantie gegeven", vertelt Britt. ,,Met die warmte is het niet goed voor haar om te trainen. Dan krijgt ze het veel te warm. Omdat we nu een paar dagen missen, lopen we wel wat achter met de trainingen. Maar ze moet het wel leuk blijven vinden."

Voor Britt is het NK dressur een droom die is uitgekomen. ,,Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven. Het is zo vet, dit heb ik altijd gewild." Dat ze mee mag doen aan de wedstrijd is dan ook belangrijker dan winnen. ,,Ik ga er vooral heel erg van genieten. De plek maakt me niet zoveel uit eerlijk gezegd. Het is al bijzonder dat ik mee mag doen."

De komende weken staan in het teken van trainen, trainen en nog eens trainen. Samen met Eve oefent ze keer op keer de proef die ze tijdens het kampioenschap aan de jury gaat laten zien. ,,We doen 'm zo vaak dat ze precies weet wat ze moet doen. Dressuur moet eruitzien alsof het allemaal heel makkelijk is.''

Paardentandarts

Behalve met uren trainen wordt Eve ook op andere manier klaargestoomd voor de wedstrijd. Zo gaat ze naar een chiropractor, brengt ze geregeld een bezoekje aan de paardentandarts en heeft ze een masseur. ,,Alle kleine dingen werken eraan mee", legt de 26-jarige Britt uit. ,,En op de dag zelf ga ik haar heel mooi oppoetsen, zodat ze mooi glimt en met plezier loopt."

Ook zelf treft Britt de nodige voorbereidingen om in de bak zo goed mogelijk te kunnen presteren. ,,Ik ben niet zo stressbestendig en dat is best onhandig. Paarden voelen namelijk heel goed je emotie. Daarom neem ik voor zo'n wedstrijd altijd een slokje rosé. Zo kan ik even ontspannen voor ga rijden.''

Of ze kans maken op de winst, vindt Britt moeilijk in te schatten. De concurrentie uit andere provincies is behoorlijk groot. ,,Vooral Brabant en Gelderland zijn heel sterk. Daar hebben ze veel platteland, dus ook veel meer goede paarden dan in de stad. Zij zijn zo goed, ik weet niet of ik daarvan kan winnen." Toch hoopt ze ooit internationaal te kunnen rijden, de Grand Prix. Maar eerst gaat ze laten zien wat ze kan op het NK dressuur in Ermelo. ,,Daarna dromen we weer verder."