Britt Dekker terug op tv als vervanger Naomi van As

Vlogster Britt Dekker (26) gaat vanaf september aan de slag als presentatrice voor het kinderprogramma Zappsport . De blonde paardenliefhebster zal naast Ron Boszhard te zien zijn en vervangt voormalig tophockeyster Naomi van As, die met zwangerschapsverlof gaat.

Britt laat in een reactie weten haar nieuwe presentatieklus 'heel erg gaaf' te vinden. Volgens de goedlachse twintiger kreeg ze meerdere programma's aangeboden, maar voelt ze zich bij deze beslissing 'het allerfijnst'. ,,Ik ben zelf echt megadol op sport, en alles daaromheen. Daarom vind ik deze uitdaging extra leuk. Ik ga als paardenmeisje een hockeymeisje vervangen, maar ik ga natuurlijk voor hetzelfde doel: de meiden naar de overwinning leiden!''

In Zappsport zal Britt in het item The Battle de rol als teamcaptain van het meisjesteam voor haar rekening nemen.

Britt werd bij het grote publiek bekend door diverse realityseries op RTL 5. Ook was ze sidekick van Jochem van Gelder in het SBS-programma Het Beste Idee. Britt is een verdienstelijk dressuurruiter en heeft samen met Esra de Ruiter het populaire YouTubekanaal PaardenpraatTV, waarin de paardenliefhebberij centraal staat.

Naomi van As verwacht met topschaatser Sven Kramer haar eerste kindje. Wanneer ze precies is uitgerekend, is niet bekend.

