Britt showt haar ranke lijfje en Bettina heeft spijt van hondenpoepactie

Glennis Grace krijgt taakstraf van 200 uur voor vechtpar­tij in Jumbo: 'Spijt? Ja, natuurlijk'

Zangeres Glennis Grace (44) is veroordeeld tot een taakstraf van 200 uur voor openlijk geweld in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam, in februari van dit jaar. De zangeres was zelf bij de uitspraak aanwezig. Ze zei na afloop niet meer in hoger beroep te gaan en hoopt ooit nog met de slachtoffers in gesprek te gaan 'om alles af te sluiten’. ,,Heb ik spijt? Ja, natuurlijk.”

