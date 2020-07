Broadway-hit Hamilton stuwt cijfers Disney+ naar recordhoogte

De stijging van het aantal geïnteresseerden lijkt samen te hangen met de lancering van de filmregistratie van de hitmusical Hamilton. De voorstelling, die al vijf jaar volle zalen trekt op Broadway, is sinds maart nergens ter wereld meer te zien doordat de pandemie alle theaters dwong de deuren te sluiten.



Overigens nuanceert Forbes de cijfers wel enigszins. Sinds Disney+ gestopt is met het aanbieden van gratis proefperiodes, is het aantal mensen dat een betaald abonnement heeft genomen sowieso al gestegen. Bovendien is het de vraag of deze nieuwe abonnees blijven hangen; er bestaat de kans dat de 'Hamilton-kijkers' bij de eerstvolgende kans hun lidmaatschap weer opzeggen. In totaal telt Disney+ nu wereldwijd zo'n 60 miljoen abonnees.



Nederlandse cijfers zijn overigens niet bekend. Het is lastig te vergelijken of het voor Disney, die tegen de 80 miljoen dollar betaalde voor de rechten van de film, lucratief is geweest om Hamilton te lanceren op haar streamingplatform. In eerste instantie zou de film eind 2021 in de bioscopen worden uitgebracht.