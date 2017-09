Broer Escobar na dood Narcos-medewerker: Niet filmen zonder mijn toestemming

Een locatiemanager van de Netflix-serie Narcos werd eerder deze week dood aangetroffen in zijn auto in Temascalapa. Hij was op zoek naar geschikte filmlocaties in Mexico, om daar eventueel het vierde seizoen op te nemen van de populaire serie over Colombiaanse drugskartels.



Het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter besloot Roberto De Jesus Escobar Gaviria, de broer van Pablo Escobar, te bellen over het nieuws. Hij klaagde Netflix eerder voor één miljoen dollar aan, vanwege het maken van een serie over zijn broer zonder zijn toestemming.



Nog steeds, ondanks dat Pablo Escobar in seizoen twee om het leven komt, zijn de makers niet welkom volgens Gaviria. ,,Ik wil niet dat Netflix of welke filmproductie dan ook filmt in Medellin of een andere plaats in een andere Colombiaanse plaats in relatie tot mijn broer. Dat is erg gevaarlijk voor hen. Speciaal als ze niet mijn zegen krijgen. Dit is mijn land."