Broer Henny Huisman dood aangetroffen in keuken

De 62-jarige Wietse Huisman stierf een natuurlijke dood. Naar de exacte doodsoorzaak wordt nog onderzoek gedaan. ,,Hij is dood aangetroffen in de keuken. Het is onverklaarbaar bijna”, aldus de broers tegen Shownieuws.

Volgens Jordy is zijn oom Henny, die als tweede ter plaatse was, in shock. ,,Zijn jongste broertje dat er niet meer is, dat klopt niet, dat hoort niet.’’ De familie Huisman is erg hecht. ,,We hebben heel veel steun aan elkaar en ik denk dat het alleen nog maar hechter wordt hierdoor.’’

Het laatste bericht dat Jordy en Sander van hun vader kregen, was een felicitatie voor hun platina plaat Whenever, een bewerking van Shakira’s wereldhit Whenever Wherever.