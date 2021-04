Broer overleden acteur Boseman stelt boze fans gerust na verrassende Oscar Anthony Hopkins

Aan TMZ vertelde Derrick dat de familie vond dat alle genomineerden de prijs verdienden. Ook zou Chadwick niet veel waarde gehecht hebben aan het winnen van prijzen. De broer van de Black Panther-acteur was dan ook niet boos of geïrriteerd door het 'verliezen' van het beeldje.

Reactie Hopkins

De familie van Chadwick wenst Hopkins het allerbeste. "Want dat zou Anthony ook aan Chad gewenst hebben, als hij had gewonnen", vertelt Derrick. En dat klopt, want Hopkins bracht na de winst een eerbetoon aan Chadwick. ,,Goedemorgen vanuit Wales", zegt Hopkins in een filmpje op Instagram. ,,Ik had totaal niet verwacht deze prijs te winnen, absoluut niet. Ik ben dankbaar aan de leden van de Academy die mij deze prijs hebben gegeven. Maar ik wil vooral Chadwick Boseman eren, die veel te vroeg van ons is weggenomen.”