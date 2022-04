Bruce Willis werd onterecht gezien als de eeuwige actieheld van 'Yippie-Ki-Yay, motherfucker’

De komische Bruce

Wie denkt aan Bruce Willis, ziet hem al snel bommen en granaten ontwijken in een steeds viezer wordend wit T-shirt. Je zou bijna vergeten dat hij zijn acteercarrière begon in het theater en bij het grote publiek doorbrak in een humoristische detectiveserie. Moonlighting – met tegenspeler Cybill Sheperd – werd uitgezonden van 1985 tot 1989 met een totaal van 66 afleveringen. Van gekke bekkentrekkerij à la Jim Carrey moest hij het niet hebben; in films als Death Becomes Her en Moonrise Kingdom (waarin hij uitstekend uit de voeten kan als hulpeloze sul), maar ook in zijn actiefilms die veel humor bevatten, bewijst hij vaak voldoende te hebben aan een opgetrokken wenkbrauw of het subtiel laten zakken van een mondhoek. Zijn pretoogjes deden de rest.