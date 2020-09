Bruid Sylvie en haar Niclas breken liefdeswandeling af nadat ze door paparazzi worden belaagd

Seks, godslaste­ring en racisme! Dit zijn de meest controver­siële films ooit

16 september De recente ophef over de Franse speelfilm Cuties over de vermeende seksualisering van 11-jarige meisjes is niet uniek. In de loop der jaren zijn veel bioscoopfilms onder vuur genomen, waarbij protesten, polemieken en pogingen tot een boycot de toon zetten. Meestal gaat het om seks en religie. Ook het verzet tegen racistische films neemt toe.