BTS-lid RM belooft terugkeer populaire K-popgroep in 2025

RM van de Koreaanse K-popsensatie BTS heeft bevestigd dat de groep in 2025 weer bij elkaar komt. De 28-jarige zanger vertelde dat in een video die hij maakte op het Zuid-Koreaanse webplatform Weverse. Tot nu toe was het niet altijd duidelijk of en wanneer de groep weer bij elkaar zou komen. Vorig jaar laste de band een lange pauze in, omdat de bandleden zich moeten melden voor de verplichte militaire dienst in Zuid-Korea.

De meeste leden van de band werken momenteel aan een solocarrière. RM noemde dat ‘slechts een reis’. ,,Maar wel een hele belangrijke reis voor hoofdstuk 2. Maar het is een reis om veilig thuis te komen”, zei hij. ,,Uiteindelijk, als we terugkomen en ons herenigen in 2025… zullen we zeker terugkomen. We gaan weer samenkomen. En dat zal in 2025 zijn.”

In het veertig minuten durende filmpje ging RM verder onder meer in op de ARMY, zoals de fans van BTS worden genoemd. Hij las een brief voor van een fan en vertelde hoeveel de fans voor hem betekenen. Ook riep hij hen op om BTS ‘alsjeblieft levend houden in je hart, op dit moment en misschien wel je hele leven”.

Volgens het Amerikaanse Billboard zijn tot nu toe alleen Jin en J-Hope het leger ingegaan. Verwacht wordt dat Suga als volgende zal gaan.

