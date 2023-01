Buddenbruck-familie geeft update over zoon Miguel na hartinfarct: ‘Het gaat iets beter’

Actrice Brooke Shields vertelt over verkrach­ting in documentai­re: ‘Was bang dat ik zou stikken’

De Amerikaanse actrice Brooke Shields (57) is in het begin van haar carrière verkracht. Dat vertelt ze voor het eerst in Pretty Baby, een documentaire over haar leven als actrice en model. ,,Het was als een gevecht”, vertelt ze onder meer.

21 januari