Buddenbruck-telg Miguel (Een huis vol) getroffen door hartinfarct

Heftig nieuws voor de familie Buddenbruck, bekend van het KRO-NCRV-programma Een huis vol . Zoon Miguel (23) heeft gisteren een hartinfarct gehad. Plotseling werd de twintiger bleek en raakte hij bewusteloos. Miguel ligt nu in een ziekenhuis in Duitsland, zo schrijft zijn moeder Thaila op Instagram.

Uit het uitgebreide bericht blijkt dat de Limburgse familie erg is geschrokken, maar dat Miguel zich ‘beter voelt door de medicatie’. Vader Rob belde direct een ambulance, toen zijn zoon ‘weg viel’. ,,Aan de telefoon legden ze Rob uit wat wij moesten doen. Ondertussen ook met de kleintjes bezig zijn en Xaviee, want ze waren allemaal in paniek. Kleine toettie heeft Miguel ook zo gezien’’, aldus Thaila.

Eenmaal in het ziekenhuis duidden de bloedwaardes op een hartinfarct. ,,Wij mogen nu niet bij hem. Hij ligt in Duitsland en hier zijn ze nog streng met de regels. Hij voelde zich vannacht wel al iets beter door de medicatie. Zijn de waardes straks niet goed, mag hij overgeplaatst worden naar Heerlen.’’ Thaila noemt haar zoon ‘een sterke jongen’. ,,Nu moet je even een stapje terug. Denkend aan jou, kleine mop, die haar papa nog lang nodig heeft. En wij onze knul.’’

De Buddenbruckjes draaien al jaren mee in de docusoap Een huis vol. Rob (44) en Thaila (44) wonen in een riante woning met hun kinderen Yoriën (21), Chariënne (19), Xavieé (16), Jeneaux (13), Shevaign (12), Dareau (10), Gidiën (7), Shaëlle (5, luistert ook naar ‘Toetie’) en Dévaugn (2). De oudste twee, Danique (26) en Miguel (23), zijn het huis uit. Samen met zijn vriendin Shayenna heeft hij dochter Djevaina, die in 2020 werd geboren.

