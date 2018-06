Buddy Vedder is de kerstprins in The Christmas Show

Het sprookje Assepoester vormt de basis van de vierde editie van The Christmas Show die tijdens de kerstvakantie te zien is in de Ziggo Dome in Amsterdam. Buddy Vedder speelt de rol van prins, kondigt RTL Live Entertainment, exact een half jaar voor kerst, aan.

Buddy Vedder, onder meer bekend van GTST en de Zapp Kids Top 20, vertolkt de rol van Prins Noah in de voorstelling Assepoester en het kerstbal. Carlo Boszhard neemt de rol van De Verteller op zich. Carlo en Buddy waren afgelopen twee edities in andere rollen in de kerstshow te zien. Zo speelde Buddy vorig jaar de verwende popster Justin Scrooge.

,,De afgelopen jaren is dit event uitgegroeid tot de familieshow van het jaar, waarin magie en spektakel samenkomen", zegt Boszhard. ,,Het wereldberoemde verhaal van Assepoester leent zich perfect voor de The Christmas Show. Alle scènes spelen zich af in kerstsferen met het grote Kerstbal als absoluut klapstuk.''

De show staat op 22 december in de Ziggo Dome. De kaartverkoop is per direct van start gegaan.

Wie Assepoester, haar gemene stiefmoeder en stiefzussen gaan spelen maakt de producent later bekend.