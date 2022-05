Buddy Vedder krijgt rol in musical over Willem van Oranje

Het stuk, Willem Junior, was het afgelopen jaar met succes zowel in het theater als op scholen te zien. Naast Oerlemans speelt acteur Luuk Haaze een hoofdrol. Willem Junior verhaalt over de twee nieuwsgierige twaalfjarige jongens Willem en Jan die middels een magische app teruggaan in de tijd. In het verleden ontmoeten ze de jonge Willem en proberen een aantal mysteries te ontrafelen rondom deze ‘Grootste Nederlander Aller Tijden’.



Speciaal voor de voorstelling zijn er ook lespakketten ontwikkeld, die voor zowel primair als voortgezet onderwijs ingezet kunnen worden. Hierdoor kunnen de scholen de voorstelling boeken bij hen op school of richting het theater gaan.



De speellijst van komend seizoen zal binnenkort op de website willemjunior.nl worden gepubliceerd.