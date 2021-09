Buikpijn en tranen in Kopen zonder kijken: ‘We hadden dit zelf nooit gekocht’

Het was het huis dat ze zelf nooit zouden kopen. De teleurstelling was vanavond in de tweede aflevering van Kopen zonder kijken op de gezichten van Merel en Jort af te lezen. Het gloednieuwe stulpje was allesbehalve hun droomwoning. ,,Ik krijg er gewoon buikpijn van”, zei Merel, die daarna in tranen uitbarstte.

Merel en Jort wonen met hun twee kinderen in Assendelft. Het stel kocht het huis vorig jaar als bouwval en na flink wat klussen zou dat de woning zijn waar ze nog even in vooruit hadden gemoeten. Maar toen Merel van hun tweede kindje zwanger raakte, sloeg de paniek toe. Het huis was veel te klein voor nóg een kleine spruit. En dus was het roeien met de riemen die ze hadden en werd de kastenkamer omgetoverd tot babykamer. Merel en Jort kwamen daarna al snel tot de ontdekking dat het zo niet langer kon, maar elk huis dat ze zagen lag boven hun budget óf ze werden overboden. Als laatste strohalm besloten Merel en Jort het team van Kopen zonder kijken in te schakelen.

Makelaar Alex van Keulen merkte al snel op dat hij een flinke kluif aan het koppel zou krijgen. Zo gaf Merel de voorkeur aan een woning in Heemskerk. Jort zag zichzelf liever in Zaandam wonen. Bovendien wilden de twee een ‘zo nieuw mogelijk en onderhoudsarm huis’, van minimaal 100 vierkante meter, met een betonnen fundering, kunststof kozijnen, met drie slaapkamers én een kantoor, in een kindvriendelijke wijk en als klap op de vuurpijl moest en zou er een groot bad aanwezig zijn. Het liefst zelfs een bubbelbad. En dat voor 350.000 euro, inclusief verbouwen.

Hoe aannemelijk alle wensen ook klonken; met het budget van Merel en Jort was het vrijwel niet mogelijk om hun droomwoning te vinden, legde Alex uit. ,,Als je het zo opnoemt, 350.000 euro, is het heel wat. Maar als je terug gaat rekenen, dan komt het neer op een koopsom rond de 275.000 euro, en dan nog overbieden en verbouwen. Ja... kijk dan maar eens wat er te koop staat rond de 275.000’’, klonk het sceptisch uit Alex’ mond.

Absurd

Alex ging vol goede moed aan de slag in de zoektocht naar een woning, maar zijn gevoel werd bevestigd: het was niet te doen om een huis voor Merel en Jort te vinden met al hun eisen. De grote boosdoener? Het ligbad dat het stel per se wilde hebben. Alex noemde de eis ‘absurd’ en stelde dat Merel en Jort het bad eerder als een wens moesten zien en niet meer als een eis. En dus ging hij met het koppel in gesprek. Merel en Jort schrokken van Alex’ onthulling, maar zijn waarschuwing had niet het nodige effect: ,,Het bad moet gewoon blijven”, klonk het stellig.

Wel gingen Merel en Jort in gesprek met hun financieel adviseur om te kijken of er nog andere opties waren om hun kansen te vergroten. Dat bracht schot in de zaak. Omdat Merel en Jort hun huidige huis in de verkoop hadden staan en er direct een hoopgevend bod werd uitgebracht, konden ze hun budget verhogen met 50.000 euro. Dat betekende goed nieuws voor Alex, die kort daarna het potentiële droomhuis van Merel en Jort ging bezichtigen.

Ook bouwkundige Bob Sikkes was weer van de partij. Hij verbaasde zich over de ruimte in de woning. ,,Het ziet er groter uit dan van buiten”, merkte hij op. En ook Alex was in zijn nopjes: voor 340.000 euro voldeed het huis aan alle eisen van Merel en Jort. Zelfs het ligbad was aanwezig. Dat kon niet meer misgaan, dachten Alex en Bob.

Buikpijn

Zoals gewoonlijk werden Merel en Jort op pad gestuurd langs verschillende woningen en mochten ze raden welk huis van hen zou worden. Het stulpje dat Alex had aangekocht, leken ze in eerste instantie wel te zien zitten. ,,Ik zie mezelf hier wel wonen”, merkte Jort zelfs op.

Maar toen het stel een paar weken later binnen mocht kijken, sloeg de schrik ze om de oren. Dit was absoluut niet wat ze voor ogen hadden. Merel en Jort vonden het huis helemaal niet zo groot en snapten niks van de indeling van de badkamer. Bovendien moest een van de kinderen op een andere verdieping slapen. En nog een minpunt: het huis was op 400 meter afstand van hun oude woning. Dat vond Merel eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ze kreeg er zelfs buikpijn van en barstte een paar minuten later in tranen uit. Jort kreeg haar weer rustig, maar kwam tot dezelfde conclusie als zijn partner: ,,We hadden dit zelf nooit gekocht.”

Toch wist het stel na hun teleurstelling door te schakelen. Merel en Jort realiseerden zich uiteindelijk ook wel dat het huis aan hun eisen voldeed. En het stond notabene in de gewilde ‘witte wijk’, waar ze zichzelf eerder nog zagen wonen. Met die instelling besloten Merel en Jort er toch voor te gaan en de negatieve herinneringen aan het toen nog niet verbouwde huis te vergeten.

De verrassing was overigens niet minder groot toen het koppel rentree maakte in hun volledig verbouwde paleisje. Van een visgraatvloer, strakke keuken, ruime badkamer inclusief bubbelbad tot de juiste inrichting: Merel en Jort waren vol lof over het huis. ,,Wat mooi”, jubelde Merel achter elkaar, die bekende dat ze de enorme metamorfose niet had zien aankomen. ,,Het is bizar hoe feilloos iedereen aanvoelde wat onze zorgen en wensen waren. Dat zie je zo goed terug in het hele huis. Het is echt perfect zo.”

