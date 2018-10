Burgemeester Undercover: leuk toneelstukje, maar niet meer dan dat

Over reclame vooraf had Dennis van der Geest niet te klagen. Afgelopen dagen zag ik hem bij Pauw en bij Goedemorgen Nederland en hoorde ik hem op Radio 1 ronkend vertellen over zijn nieuwe programma Burgemeester Undercover. Het is ook een opvallend format: burgemeesters nemen onherkenbaar vermomd een kijkje in hun eigen gemeente. In de hoop dat ze dingen horen en zien die mensen niet durven vertellen als ze in driedelig pak en met blinkende ambtsketen om de nek zouden aanbellen. Kortom, een programma met een maatschappelijk tintje dat niet zou misstaan op NPO 3, maar het is dus van SBS 6.



Tot zover de theorie. Tijd voor het verkleedpartijtje. Nou, dat was nog wel even een dingetje voor de Goudse burgemeester Milo Schoenmaker, hoofdrolspeler in de eerste aflevering van dinsdag, want zijn zorgvuldig getrimde driedagenbaardje moest eraf. Gelukkig werd dat gemis gecompenseerd met een plaksnor en pruik. Andere bril op en voilà, ineens stond daar journalist Bas de Wit. Om een paar dagen later nog een keer te transformeren tot agent Koos de Groot.