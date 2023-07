Burna Boy zorgt dat GelreDome ‘ontploft’

Het gaat om een uitgesteld concert - Burna Boy kwam in juni niet opdagen terwijl het hele GelreDome vol zat met wachtende fans. In tegenstelling tot die eerste show, was het stadion dit keer niet uitverkocht.

De fans reageerden uitzinnig bij het verschijnen van Burna Boy in een smetteloze witte outfit. Niet voor niets wordt hij op de social media de best geklede artiest van dit moment genoemd. Maar het ging natuurlijk om zijn muziek. Op het driedaagse festival Down The Rabbit Hole was Burna Boy de smaakmaker die een diepe indruk achterliet op het tienduizendkoppige publiek. Dat was zondag in GelreDome niet anders.