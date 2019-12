Butler klapt uit de school over theemanieren prins Charles: ‘Zijn lepeltje moet altijd rechts liggen’

Volgens Samson, zo vertelt hij aan de Britse tabloid Mirror, zijn er nog meer strenge ‘theeregels’ gesteld door de oudste zoon van de nog altijd regerende koningin Elizabeth II (93). Zo wil de prins, die zijn thee met een wolkje melk drinkt, dat de melk pas in de thee gaat als die al is ingeschonken. ,,Dus niet eerst de melk en daarna de thee.” Daarnaast houdt Charles van zoete thee. ,,De suiker of honing moet er, voordat de thee in het kopje gaat, in.”

Over de watertemperatuur is Charles altijd duidelijk, benadrukt het ietwat loslippige personeelslid. Groene thee vindt de prins het lekkerste al het water exact 70 graden Celsius is. ,,Earl Grey of English breakfast tea en Darjeeling moeten juist met 100 graden worden geserveerd. En er moet voor de zekerheid altijd een kannetje melk bij het kopje staan.”

Charles’ moeder stelt ook de nodige eisen aan thee. Volgens Grant Harrold, een voormalige lakei, is de koningin gek op Twinings’ English breakfast tea, maar dan alleen als het in een porseleinen kopje met flinterdunne wand zit. En een schoteltje is altijd noodzakelijk. ,,Hetzelfde geldt voor een schaaltje met koekjes.”

Vergif

Eerder dit jaar werd nog meer duidelijk over de eet- en drinkgewoonten van de langst regerende monarch ooit. Zo vertelde de Britse koningshuisdeskundige Emily Andrews in het tv-programma Secrets of the Royal Kitchens op zender Channel 5 dat de queen haar ontbijt, lunch en diner altijd laat checken op mogelijke gifstoffen. Andrews, op basis van wat zij noemt, goede bronnen in Buckingham Palace: ,,Als het eten voor een gezelschap is geserveerd, proeft een lakei voor van een bord naar eigen keuze. Dus als iemand de koningin wil vergiftigen, wordt iedereen aan tafel vergiftigd.”

In hetzelfde programma werd overigens ook bekendgemaakt dat Elizabeth het liefste ‘gewoon’ eet in haar privéhuiskamer. Zo zou de koningin graag voor de televisie eten met het bord op een dienblad op schoot. ,,Daar houdt ze van. Het is huiselijk, gezellig en comfortabel”, aldus Lady Colin Campbell die veel over het Britse koninklijk huis schrijft.