BZV-boer Jan en Rianne gelukkig in Denemarken: ‘Ik zie ons wel oud worden hier’

Ruim een miljoen kijkers zien Afghaanse familie herenigd worden in Hello Goodbye

De aftrap van een nieuw seizoen Hello Goodbye was gisteravond goed voor 1.064.000 kijkers. In de aflevering stond een Afghaanse familie naasten op te wachten, die vast kwamen te zitten in Kaboel nadat de Taliban de macht wist over te nemen. Het roerde kijkers tot tranen. ‘Zo meeleven met de Afghaanse familie. Tranen. Integer programma’, luidt een van de reacties.

27 oktober