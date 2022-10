Cabaretier Groenendijk: Gênant dat Henny Vrienten niet werd herdacht bij Televizier-Gala

‘Welja joh... Henny Vrienten vergeten bij het ‘In memoriam’ van het Televizier-Ring Gala’, schrijft Groenendijk op Instagram. ‘Heeft veel gecomponeerd voor onder meer Sesamstraat en Klokhuis als ik het wel heb. Ronduit gênant dit...’

In de reacties krijgt Groenendijk veel bijval, onder andere van radio-dj Ruud de Wild sluit zich daarbij aan. ‘Ben het zo met je eens’, zo reageert hij. In een reactie laat omroep AvroTros weten dat in het ‘In memoriam’ alleen presentatoren en acteurs worden herdacht. ,,Mensen voor de schermen. Vandaar dat Henny Vrienten hier niet in voorkwam”, zegt een woordvoerster.

Vrienten, onder meer frontman van Doe Maar, overleed afgelopen april na een ziekbed. Hij was inderdaad ‘hofcomponist’ van Het Klokhuis en Sesamstraat en schreef ook veel filmmuziek. Hij was ook in bijrolletjes te zien in de films Abeltje en Kruimeltje.

Volledig scherm Henny Vrienten ( Doe Maar). © ANP Kippa

Veel indruk met eerbetoon

Tijdens het Televizier-Ring Gala worden jaarlijks tv-persoonlijkheden die in het jaar ervoor zijn overleden herdacht. Dit keer gebeurde dat terwijl Nielson en Jaap Reesema het nummer Grijs zongen. Sien Diels, Eric van den Donk, Truus Dekker, Piet Paulusma, Jan Rot, Sis van Rossem, Eric Schneider, Gijs de Lange, Willibrord Frequin, Luuk Dresen, Cas Enklaar, Leontien Ceulemans en de pas drie dagen geleden overleden Léonie Sazias kwamen in beeld. De twee zangers maakten veel indruk met hun eerbetoon.

Gisteravond keken er 1,7 miljoen mensen naar de uitreiking.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week de reactie van Angela de Jong op de veelbesproken scène in Five Live, het panel is het oneens over het ouderschapsverlof van Wietze de Jager en Rampvlucht wordt besproken. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: