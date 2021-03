Cabaretier Jeroen van Merwijk (65) overleden

Vorig jaar februari maakte Van Merwijk bekend de diagnose darmkanker gekregen te hebben. De ziekte bleek ook te zijn uitgezaaid. De cabaretier kreeg het slechte nieuws van de arts nadat hij pijn onder zijn borstbeen voelde. Er volgden diverse onderzoeken in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. ‘Afgelopen vrijdag ben ik begonnen met een levensverlengende chemokuur, die ervoor moet zorgen dat ik nog een poosje onder de mensen ben’, schreef hij destijds over zijn behandeling. Jeroen van Merwijk groeide op in Utrecht en Amersfoort in een gezin met 5 kinderen. Meer dan 30 jaar geleden trad Van Merwijk voor het eerst op in het theater. Sindsdien maakte hij als solist dertien theaterprogramma’s. Het nummer Zuid Afrika betekende zijn grote doorbraak als tekstschrijver. Hij schreef onder meer nummers voor Hans Dorrestijn, Adèle Bloemendaal, Karin Bloemen en Erik van Muiswinkel.

Afscheid

In 2013 kondigde Van Merwijk met het programma Er zijn nog kaarten zijn afscheid aan. Toch stond hij in 2015 nog een keer op de planken, samen met zijn vriend Harrie Jekkers met het programma Als we zo vrij mogen zijn. Ook in 2018 dook hij weer het theater in met zijn solovoorstelling Lucky.



Ondanks zijn ziekte maakte Van Merwijk toch nog plannen om een laatste theatertournee te doen, in de vorm van een oudejaarsconference. In september 2020 bleek echter door het stadium van zijn kanker dat hij de plannen voor deze voorstelling moest staken.



Van Merwijk bracht in 2020 nog wel het boek Kanker voor beginners uit. Daarin schreef hij over het omgaan met de ziekte. ‘Er valt heel veel te lachen als kankerpatiënt. Natuurlijk is het ook tragisch dat je te horen krijgt dat je doodgaat. Maar dat geldt toch vooral als je jong bent. Op mijn leeftijd heb je het grootste deel van je leven wel gehad. Je hebt je kunnen ontplooien’, zei hij daarover in een interview met deze site.