Cambodja in rouw om plots overlijden 39-jarige vrouw prins Norodom (74)

Het koppel werd in het zuiden van hun land vervoerd in een SUV toen een taxi die op de verkeerde baan was beland frontaal op het voertuig botste. Er raakten zeven mensen gewond. Phalla overleed kort na het ongeval in een lokaal ziekenhuis in Preah Sihanouk. Haar lichaam is vandaag overgebracht naar de hoofdstad Phnom Penh. Daar is haar kist neergezet in een pagode.