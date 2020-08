Cameron Diaz: stoppen met acteren was een enorme opluchting

,,Toen ik 40 werd besloot ik dat ik mijn leven opnieuw wilde gaan leiden, maar dan op een andere manier. Jarenlang werkte ik me kapot van 's morgens vroeg tot 's avonds laar en dat vrat aan me. Toen ik eenmaal besloot te stoppen met acteren en me te richten op mijn persoonlijke leven en mijn relaties met familie en vrienden, kwam Benji ineens in mijn leven. Dat voelde meteen zo goed, dat we vrij snel daarna zijn getrouwd," aldus Cameron, die in 2015 met Benjamin 'Benji' Madden trouwde.