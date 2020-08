Cardi B gaf ton uit aan coronatesten voor nieuwe videoclip

Om cast en crew aan haar videoclip voor WAP te kunnen laten werken, moest Cardi B aardig in de buidel tasten voor de verplichte coronatesten. In een interview met Vice vertelt de rapper dat de kosten daarvoor opliepen tot 100.000 dollar.

De gewaagde clip voor haar hit met Megan Thee Stallion is sinds de release vorige week volop geprezen en bijna net zoveel afgekraakt. In zowel de tekst als de beelden gaat het nogal expliciet over seks, wat vooral in conservatievere kringen niet echt werd gewaardeerd. De grootste ophef draaide echter om het rolletje van Kylie Jenner in de video. In de clip staan vooral Afro-Amerikaanse vrouwen en Latina's centraal, waardoor Kylie er volgens critici niets te zoeken had. Zij startten zelfs een petitie om de realityster uit het filmpje te laten verwijderen.

Er was ook kritiek op het gebruik van dieren in de clip. Carole Baskin, bekend van docureeks Tiger King, maakte zich boos over de verschillende katachtigen die in de WAP-video te zien zijn. Zij ging er nog vanuit dat de beesten digitaal waren toegevoegd aan de beelden, en keurde dat ook af omdat er sowieso tamgemaakte katachtigen waren ingezet. In het interview vertelt Cardi echter dat er wel degelijk een tijger en een luipaard op de set aanwezig waren.

Volgens de rapper hebben Megan en zij om veiligheidsredenen niet met de katachtigen gefilmd. Dat deden ze wel met de slangen die in de clip te zien zijn, en dat is niet erg goed bevallen. ,,Dat was de engste scène om te draaien", aldus de muzikante. "Ik was naakt en toen plaste er ook nog een over me heen.”