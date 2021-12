Cardi B wordt creatief directeur bij Playboy

‘Onderdeel worden van de Playboy-familie is voor mij een droom die uitkomt’, vertelt de rapper in een post op Instagram. ‘Ik weet gewoon dat jullie wat we aan het maken zijn geweldig zullen vinden.’ Cardi laat weten dat ze naast creatief directeur ook een van de originele ‘leden’ van Centerfold zal zijn. Wat dat precies inhoudt is niet duidelijk, wel voorspelde de 29-jarige: ‘We gaan zooooooveel lol hebben.’