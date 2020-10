Carin en Gerard verwelkomen eerste Nederlandse First Dates-baby

Op het Nederlandse Instagramaccount van het datingprogramma wordt vandaag het blijde babynieuws gedeeld. ‘Op 29 oktober 2020 om 05.58 uur is de allereerste First Dates-baby geboren: James Ethan. Moeder Carin, zoon James en vader Gerard maken het goed!’ valt er te lezen bij een zoet kiekje van het ventje.



Hoewel er meerdere relaties uit het programma zijn voortgevloeid, werd er niet eerder een First Dates-baby geboren. ,,De állereerste First Dates-baby is (over een paar maanden) een feit! Gefeliciteerd Carin en Gerard!” schreven de programmamakers in april bij een foto van het stel waarop ze het nieuws bekendmaken.



Carin en Gerard hadden vorig jaar aanvankelijk niet verwacht dat de vonk zou overslaan bij het datingprogramma. Bij Gerard, ondernemer brandveiligheid uit Spijkenisse, en Carin, een sportieve lerares uit Breda, was er echter geen twijfel over mogelijk: ze moesten en zouden elkaar nog eens zien. Inmiddels vormen de tortelduifjes al meer dan een jaar een koppel en is hun liefde dus bezegeld met zoontje James Ethan.