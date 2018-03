Carlo Boszhard spreekt stem in van The Grinch

Vandaag werd een eerste trailer van de animatiefilm uitgebracht. In de trailer wordt de gemene Grinch gewekt door een wekker die continu het nummer Happy van Pharrell Williams speelt. ,,Vandaag zullen we gemene dingen doen en dat doen we met stijl'', horen we The Grinch zeggen. Dat begint met het stelen van boodschappen van de bewoners van Whoville. In de trailer is ook Max, de vertrouwde sidekick van het groene monster, te zien.