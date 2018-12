Carlo Boszhard wordt emotioneel bij gedachte aan Joop van den Ende

Je laatst gelezen boek: ,,De mysterieuze dood van Nicky Verstappen van Simon Vuyk over het tragische verhaal van de moord op Nicky Verstappen. Ik heb het boek nogmaals gelezen omdat ik het zo bizar vond dat je kind op kamp gaat en er vervolgens dit gebeurt. Dit soort zaken vind ik afschuwelijk en tegelijk fascinerend, zoals waar het in het politieonderzoek goed of fout is gegaan. Ik lees vaker dit soort boeken. Ook die over de moord op Marianne Vaatstra en de Paskamermoord heb ik gelezen. Mijn broer heeft dezelfde fascinatie en we praten daarover.’’