Carola Smit duikt na vijftien jaar afwezigheid op tv op: ‘Voelt ouderwets’

Dus toen Smit gisteren plotseling opdook in Secret duets was presentator Jamai Loman verbaasd. Von Raven, die het nummer Everytime I think of you met Smit zong terwijl zij achter een muur stond, had de link overigens snel gelegd. Aan de hand van de hints ‘haring’ en ‘hoefijzer’ wist hij binnen luttele seconden te raden dat het om Carola Smit ging. ,,Warme herinneringen aan”, zei hij over BZN.



Loman was nieuwsgierig hoe lang het nu precies geleden was dat Smit op nationale televisie verscheen. ,,Dit is de eerste keer op tv weer. Na vijftien jaar”, vertelde de zangeres. Of ze het optreden miste, vroeg de presentator zich af. ,,Net bij de make-up voelde het wel heel fijn, ouderwets”, antwoordde Smit.



Ook de andere panelleden, bestaande uit Samantha Steenwijk, Donnie en Ruth Jacott, wisten te raden dat het om Carola Smit ging. ,,Zo’n stem kan je nooit meer vergeten”, reageerde Loman.