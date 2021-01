Carole Baskin: blij dat Joe Exotic geen gratie heeft gekregen

De advocaten van Joe Exotic waren er dusdanig van overtuigd dat hij vrijgelaten zou worden, dat het team dinsdag al een limousine klaar had staan om hem op te halen uit de gevangenis, zo bleek uit beelden van nieuwszender CBS11. De gratie bleef echter uit, waarna Joe Exotic uithaalde naar de voormalige president. Woensdag stelde hij op Twitter dat hij niet vrij is gekomen omdat hij daar ‘te onschuldig en te homo’ voor zou zijn, en stelde hij dat de ‘corrupte vrienden’ van Trump voorrang hadden gekregen.



Baskin liet in haar statement aan Buzzfeed weten: ,,Niemand heeft baat bij het vrijlaten van een persoon die vijf tijgers door het hoofd heeft geschoten om hun kooien vrij te maken voor circustijgers. Ik denk dat alleen Joe’s team en de media ooit dachten dat er een pardon voor Joe inzat.”