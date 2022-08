Carolina Dijkhuizen sloeg flater toen zij acht BN’ers moest noemen met ‘dijk’ in hun naam

Kandidaat

Wat weet cartoonist Jip van den Toorn van prinses Charlene? Het goede antwoord: helemaal niks. Maar Jip was op oorlogspad om haar opponent Roos Abelman uit te schakelen. ,,Charlene is een prinses uit Nederland. België? Duitsland? Monaco? Griekenland? Ze had een affaire, was rijk, heeft zelfmoord gepleegd, ze was knap, had een gokverslaving, veel schoenen, ze is gescheiden, had een realityprogramma, at heel veel.” Jip zwetste 42 seconden uit haar nek om haar tijd precies 1 seconde onder die van haar concurrent te laten zakken, zodat zij de slotvraag als eerste mocht beantwoorden. Met succes! Wat maakt het ook uit wie prinses Charlene is*. De koningin ‘tactisch tijdrekken’ heet Jip.

Galerij

Op presentatrice Anniko van Santen na - wat weet zij veel! - maakten veel kandidaten deze week geen goede sier in de galerijronde. Radiomaker Roos Abelman zag Live Aid-zangeres Sade aan voor Beyoncé (die was toen 3). Cartoonist Jip moet nog even oefenen op de vele gezegden over ‘benen’. En Carolina Dijkhuizen - we herhalen: DIJKhuizen - sloeg een flater toen zij acht BN’ers moest noemen met ‘dijk’ in hun naam. Wel eens gehoord van Klaas Dijkhoff, Virgil van Dijk - ,,Is dat Ronaldo?” - of Sharon Dijksma? Nog bonter maakte actrice Soumaya Ahouaoui het bij acht foto's van zwart-witte dieren. Bij het zien van een orka: ,,Een dolfijn? Walvis? Haai? Wat is dit?” Oef. En bij de das? ,,Een pandabeer? Koala?” Ongelooflijk! Of vindt u dat we te hard zijn in deze rubriek? We gaan er natuurlijk wel met gestrekt been in, hè Jip.

Volledig scherm ,,Een dolfijn? Walvis? Haai? Wat is dit? Een dolfijn toch? Uhm, pas.” Actrice Soumaya Ahouaoui herkent de orka niet. © KRO-NCRV

Maartens momentje

De metafoor die Maarten van Rossem deze week gebruikte voor familie De Mol - ,,De familie is te vergelijken met de Mount Everest, alleen smelten de gletsjers” - was aardig, maar écht treffend was zijn vurige pleidooi voor het gebruik van minder Engelse woorden. Van Rossem ergerde zich aan een vraag over het bordspel Backgammon. We noemen dat in Nederland namelijk al honderden jaren triktrak, oreerde hij. Grondig mee eens. Als iemand op onze redactie het woord ‘content’ gebruikt, moet hij zijn mond gaan spoelen. Wij, journalisten, schrijven artikelen. Of stukkies, wat u wil. Helaas is de redactie van De slimste mens nog niet zover. Nog geen tien minuten later werd in de puzzelronde gezocht naar een Engels woord: space. Why oh why?

* Prinses Charlene is een Zuid-Afrikaanse zwemster die trouwde met prins Albert van Monaco.

