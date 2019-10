Caroline van Chateau Meiland getroffen door burn-out

Van Eeden geniet nu van een vakantie waarvan zij geregeld kiekjes op Instagram plaatst. Ze zal niet aanwezig zijn bij het Televizier-Ring Gala dat volgende week plaatsvindt. ,,Caroline heeft ons laten weten dat zij niet aanwezig zal zijn op het gala, omdat haar gezondheid dat op dit moment niet toelaat. Zij is wel ontzettend trots op de nominatie en gaat de avond via de tv volgen en op afstand meegenieten. De familie Meiland en iedereen die betrokken is bij het programma begrijpt de beslissing van Caroline en hoopt dat ze op haar eigen wijze meegeniet van deze bijzondere avond en alle eer die zeker ook haar toekomt”, zegt de manager van de familie.

Commotie

Chateau Meiland, het programma over een familie die in Frankrijk een kasteel runt is een van de kijkcijferhits van het vernieuwde SBS. Martien Meiland en zijn vrouw Erica deden in 2006 mee aan het tv-programma Ik vertrek, waarin het begin van hun Franse avontuur te zien was. In Chateau Meiland zien kijkers hoe het stel met hun dochter Maxime en huisvriendin Caroline het chambres d’hôtes runt in een Frans kasteel, terwijl ze tegelijkertijd aan het verbouwen zijn.