Cast Back to the Future weer bij elkaar voor kleine reünie

De cast van de film Back to the Future is onlangs weer bij elkaar gekomen voor een kleine reünie. Op X, voorheen bekend als Twitter, deelt acteur Christopher Lloyd een foto van de vier hoofdrolspelers uit de trilogie.

Op de foto staan Thomas F. Wilson (die Biff Tannen speelde), Michael J. Fox (Marty McFly), Lea Thompson (Marty’s moeder Lorraine) en Lloyd zelf, die de rol van dokter Emmett ‘Doc’ Brown speelde. Alle acteurs waren in elk van de drie Back to the Future-films tussen 1985 en 1990 te zien.

Bij zijn bericht vraagt Lloyd zijn volgers om minimaal 88.000 likes. Dit is een verwijzing naar de snelheid van 88 mijl per uur (141 kilometer per uur) die de tijdreizende DeLorean-auto in de eerste film moest halen om weer terug naar het heden te kunnen reizen. Binnen een halve dag is dat aantal ruimschoots bereikt, waarna Lloyd er weer een filmverwijzing uitgooit. ,,Great Scott!! Het is gelukt.”

In New York ging onlangs Back to the Future: The Musical in premiere. Bij dat evenement waren ook verschillende leden van de oorspronkelijke cast aanwezig, waaronder Lloyd en Fox.