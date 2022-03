Cast Full House staat open voor vervolg na dood Bob Saget

De Amerikaanse serie was vanaf 1987 tot en met 1995 te zien. In totaal zijn er acht seizoenen en 192 afleveringen van Full House gemaakt. In 2016 verscheen al een reboot van Full House , genaamd Fuller House . Deze show eindigde in 2020.

Saget overleed op 9 januari aan een hoofdtrauma. De komiek had de avond ervoor nog een show gegeven in Jacksonville, Florida en werd een dag later levenloos aangetroffen in zijn hotelkamer in het Ritz-Carlton in Orlando. Er was geen sprake van een overdosis drugs; de acteur zou gevallen zijn en daardoor buiten bewustzijn zijn geraakt. Zijn hoofdletsel werd hem uiteindelijk fataal.