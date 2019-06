Cast The Hills belooft weer veel drama in reboot

,,Oh yes, er is weer van alles aan de hand", laat Justin weten aan BuzzE. ,,Nieuwe ruzies, nieuwe romances, nieuwe vlammen. We hebben het nodig." Dat iedereen nu een paar jaartjes ouder is, maakt volgens hem niet veel verschil. ,,Je zou denken dat iedereen ook wat wijzer is geworden. Iedereen heeft meer bagage op zak, maar heeft daarom misschien ook wel meer te verliezen."



Na een afwezigheid van negen jaar, de laatste uitzending van The Hills werd in 2010 uitgezonden, kunnen fans straks weer schaamteloos genieten van de perikelen van oude bekenden als Heidi Montag en Spencer Pratt, Audrina Patridge en Whitney Port. De grootste sterren uit het origineel, Lauren Conrad en Kristin Cavalleri, keren niet terug.



Toeval

,,Het was heel leuk om iedereen weer terug te zien na al die jaren", aldus Justin. ,,Het voelde echt als thuiskomen. Het grappige is: de afgelopen jaren heb ik nauwelijks aan ze gedacht en toch mis je ze."



In New Beginnings worden ook een aantal nieuwe personages door de camera's gevolgd, waaronder niemand minder dan Hollywood-ster Mischa Barton. De actrice is min of meer per toeval in de groep beland, vertelt ze. ,,Ik kende Heidi en Spencer al wel en leerde de rest kennen tijdens de VMA's.”