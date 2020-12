Cast van laatste film Chadwick Boseman nog steeds in rouw: ‘Zelfs wij wisten niet dat hij terminaal ziek was’

Chadwick Boseman laat drie maanden na zijn dood nog steeds een immense leegte achter in Hollywood. Dat merken we wanneer we Viola Davis (55), Denzel Washington (65) en George C. Wolfe (66), respectievelijk zijn tegenspeelster, de producent en de regisseur van zijn laatste film Ma Rainey’s Black Bottom via Zoom spreken. Geen van hen had ook maar het flauwste vermoeden dat Boseman er zo erg aan toe was en dat hij op het moment van de filmopnames nog maar een paar maanden te leven had.