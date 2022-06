Castleden The Chosen One klaagden over onveilige omstandigheden

Vrienden van de twee acteurs die donderdag door een auto-ongeluk zijn omgekomen tijdens de opnames van The Chosen One eisen een grondig onderzoek naar de werkomstandigheden bij de Netflixserie. Volgens hen hadden castleden eerder geklaagd over de manier waarop het vervoer rond de set geregeld was.

,,De cast had geklaagd over problemen met logistiek en transport bij deze productie. Het busje was totaal ongeschikt om mensen in te vervoeren. De banden waren versleten, de remmen maakten lawaai, het stuur zat los en niet alle riemen werkten. Dat zijn makkelijk te herkennen tekenen van gevaar", laat schrijver Rick Zazueta weten in een post op Facebook.

Acteurs Raymundo Garduño Cruz en Juan Francisco González Aguilar overleden donderdag in de buurt van Mulege op het schiereiland Baja California Sur toen het busje waarin ze zaten door nog onbekende oorzaak kantelde. De crew was aan het filmen in het nabijgelegen Santa Rosalia. Na de opnamen waren ze op weg naar een luchthaven in de buurt.

Ook een vriendin van González Aguilar, die in zijn werk de naam Paco Mufote gebruikte, laat aan The Daily Beast weten dat zij een onderzoek eist. ,,Als er niets mis was, dan zou het ook geen issue moeten zijn om die informatie te delen.”

Netflix laat aan Deadline weten niet op de aantijgingen te reageren zolang het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk loopt. Productiebedrijf Redrum is ook nog niet ingegaan op de beschuldigingen.

