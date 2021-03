CBS betaalde miljoenen om Meghan en Harry-interview te mogen uitzenden

Heel wat televisiezenders hadden hun zinnen gezet op het Oprah-interview met prins Harry en Meghan Markle. Uiteindelijk kon er maar een de winnaar zijn en dat werd de Amerikaanse zender CBS. Al heeft de zender er wel zijn spaarrekening voor moeten plunderen. Volgens The Wall Street Journal betaalde CBS zo’n 7 tot 9 miljoen dollar (omgerekend tussen de 6 en 7,5 miljoen euro) voor de uitzendrechten. Meghan en Harry zouden gratis en voor niets bij Oprah plaatsnemen. Wat er met de opbrengsten van het interview gaat gebeuren, is niet bekend.

Tussen CBS en het productieteam van Oprah is afgesproken dat de zender meteen ook de buitenlandse rechten van de special krijgt. Zondag zal het interview dus in de Verenigde Staten worden uitgezonden. ITV in het Verenigd Koninkrijk is maandag aan de beurt. Het interview is in Nederland te zien op dinsdag 9 maart om 20.30 uur op Net5. Wat de buitenlandse zenders voor de uitzendrechten betalen, is niet bekend.

Volledig scherm Prins Harry en de zwangere Meghan. © AP

Carte blanche

Oprah zal eerst alleen met de zwangere Meghan praten over onder meer haar leven als royal, haar huwelijk, haar werk voor goede doelen en hoe ze omgaat met de extreme media-aandacht. Ook zal de hertogin van Sussex vertellen over het moederschap en zoontje Archie. Daarna schuift Harry aan en hebben ze het met Oprah over hun verhuizing naar de Verenigde Staten, plannen voor de toekomst en dromen voor hun gezin.

De talkshowhost zou carte blanche hebben gekregen en alle vragen hebben mogen stellen die ze had. De afgelopen dagen verschenen er al fragmenten van het interview. Daarin was onder meer te zien dat Harry de vele media-aandacht vergeleek met die voor zijn moeder Diana. ,,Ik kan me niet voorstellen hoe dat destijds geweest moet zijn geweest voor mijn moeder, die dit allemaal alleen heeft moeten doorstaan. Wij hebben tenminste elkaar nog, zij was alleen. En voor ons was dit proces al loodzwaar.”

In een ander fragment vraagt Oprah aan Meghan wat de reactie vanuit Buckingham Palace zou zijn op het interview. ,,Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren”, antwoordt zij.

Het interview met de talkshowhost, die in 2018 ook te gast was op het huwelijk van Harry en Meghan, volgt ongeveer een jaar na de zogenoemde #Megxit. Sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis heeft het koppel ook een stap buiten de schijnwerpers gezet. Wel sloten ze lucratieve deals met Netflix en Spotify voor meerdere projecten.

Volledig scherm Queen Elizabeth II en Meghan in betere tijden. © AFP

Volledig scherm Harry, Meghan, baby Archie en aartsbisschop Desmond Tutu. © REUTERS

Volledig scherm Harry en Meghan in juni 2018 tijdens de parade voor de verjaardag van de koningin. © AFP